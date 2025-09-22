Se conoció la medida preventiva de la Justicia para el acusado de matar a un joven a la salida de un boliche

La audiencia de control por el posible homicidio ocurrido la madrugada del sábado se celebró este 22 de septiembre en los tribunales de la capital. Según la imputación de la Unidad Fiscal, el hecho tuvo lugar alrededor de las 06:00, cuando la víctima, Federico Toledo, de 20 años, salió de un boliche ubicado en avenida Sarmiento al 1200.

En la parada de enfrente se produjo una discusión entre el grupo de amigos de Toledo y Santiago Leonel Budini, de 22 años, quien, por sus conocimientos en boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas, se representó la posibilidad de causar la muerte al golpear y aun así propinó dos puñetazos que derivaron en la caída y el fallecimiento de Toledo. Un amigo de la víctima, Mateo Marti, resultó con fractura de nariz y lesiones por uno de los golpes recibidos.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos y la prisión preventiva por tres meses para Budini, imputado provisoriamente por homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Toledo y por homicidio simple en grado de tentativa, también con dolo eventual, en perjuicio de Marti.

La auxiliar de fiscal Luz Becerra, en representación de la Unidad Fiscal de Homicidios II a cargo de Carlos Sale, aclaró que la calificación penal es provisoria y que podrá modificarse conforme avance la investigación.

La jueza hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó el inmediato alojamiento del acusado en una unidad del Servicio Penitenciario por el plazo de tres meses mientras se desarrolla la instrucción.

La medida fue presentada por la Fiscalía como necesaria para resguardar el proceso, en un caso que, según sus palabras, conmueve a la comunidad por la muerte de un joven a la salida de un local nocturno.

Entre las pruebas pendientes, la Fiscalía mencionó la producción del informe de autopsia, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, averiguaciones sobre la formación en técnicas de combate del imputado, la elaboración de la carpeta técnica, pericias químicas y la toma de declaraciones adicionales.