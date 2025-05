Se define el futuro del juicio por la muerte de Maradona: qué puede pasar

La audiencia definitoria del juicio por la muerte de Maradona debió haber sido la de su veredicto. Sin embargo, tal como la vida misma de Diego, el debate oral por su fallecimiento no siguió los pasos “normales” y se precipitó cuando recién iba por la mitad. Ahora, y repentinamente, el día más importante será este jueves, cuando se resolverá si se suspende o no este proceso judicial tras el escándalo por el documental que grababa la jueza Julieta Makintach sobre el caso mientras se desarrollaba el acto procesal en el que ella tenía voz y voto.

Con la magistrada ya recusada y licenciada por la Suprema Corte Bonaerense, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro quedó incompleto. Por eso, los jueces que quedaron, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, pidieron un cuarto intermedio hasta hoy para evaluar y definir cómo continuará el debate, debido a que no se puede avanzar solo con ellos dos.

En la audiencia del martes se propusieron varios escenarios posibles. Pero antes de enumerarlas, un adelanto: casi todas conducen a que el juicio actual sea declarado nulo y el debate tenga que volver a hacerse desde cero, llamando otra vez a los testigos y exponiendo nuevamente todas las pruebas.

“La nulidad del debate es un hecho, en un 99,9% va a ocurrir eso”, adelantó una fuente con conocimiento de la causa. En caso de que todo vuelva a cero, vale aclarar que el nuevo juicio no comenzará en lo inmediato, sino que se deben resolver varias cuestiones antes que podrían demorar varias semanas o incluso meses.

Nuevos jueces para el tribunal

La propuesta que tuvo más adhesiones fue la que postuló la Fiscalía, a cargo de Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes solicitaron que Savarino y Di Tommaso también dejen sus sillas y se designen tres nuevos jueces para el TOC Nº3 de San Isidro.

Según alegaron en su petición, ellos ya están contaminados por todo lo que ocurrió y tomaron decisiones por mayoría junto a Makintach, quien “no se sabe si oficiaba como jueza o como actriz”.

Para los fiscales, todo lo ocurrido puso en jaque la validez de ciertos actos procesales y es necesario cambiar a los magistrados para que otros tres evalúen la prueba sin preconceptos de nadie.

Si los jueces hacen lugar a este planteo, el juicio actual será nulo y todo se va a retrotraer a una audiencia que se llama “la audiencia del artículo 338″, donde se va a constituir un nuevo tribunal.

En esa fecha, además, las partes van a poder volver decir desde qué pruebas quieren para el juicio hasta qué testigos y qué pericias nuevas pueden pretender para cuando se haga el debate. En pocas palabras: todo arranca otra vez.

¿Quién es Julieta Makintach, la jueza en el centro de la polémica?

Julieta Makintach, de 47 años, casada y madre de dos hijos, proviene de una familia con tradición judicial, siendo hija de Juan Makintach, una figura de extensa trayectoria en el departamento judicial de la zona norte. Es egresada y especializada en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, institución donde impartía clases como docente hasta este lunes, cuando fue “suspendida por tiempo indeterminado” a raíz del escándalo.

En su descargo, Makintach intentó desvincularse del escándalo, argumentando que todo fue un malentendido a partir de “una entrevista que le concedió a una amiga de su infancia” para un perfil profesional. Aunque durante la audiencia del martes, donde finalmente fue apartada, el fiscal Patricio Ferrari, expuso detalles del documental Justicia Divina, revelando que ya contaba con un tráiler y que se constituiría en seis capítulos de media hora con doblaje en varios idiomas.

“No conocía este material, no había visto el material. Sé que no me van a creer. Desconocía todo, inclusive el guion. Espero que el juicio pueda seguir sin mí. Lo lamento en el alma, fue desprolijo, no me puedo hacer cargo de todo esto porque no es mío, estoy tan sorprendida como todos ustedes”, se lamentó Makintach durante su exposición final.