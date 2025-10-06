Tras varios días prófugo, David Walter Lobo, conocido como “El Petiso David”, se presentó este lunes ante la Justicia Federal de Tucumán. La entrega se produjo poco después del anuncio oficial de una recompensa de 20 millones de pesos por datos sobre su paradero, ofrecida por el Gobierno provincial. Fuentes judiciales indicaron que Lobo se presentó acompañado de sus abogados y que la pesquisa continúa abierta por parte del fiscal interviniente.

La investigación apunta a la tenencia de estupefacientes y al uso ilegal de armas de fuego, luego de allanamientos en inmuebles vinculados al imputado, donde se secuestraron drogas y armamento. El expediente se originó tras un tiroteo ocurrido el 21 de septiembre en Tafí Viejo, hecho por el cual ya están detenidos dos sospechosos identificados como Facundo Ale y “Chucky” Casanova. En uno de los domicilios relacionados se hallaron, según el parte policial, cinco kilos de marihuana que ahora forman parte de la prueba pericial.

Desde la defensa de Lobo sostuvieron que ese cargamento podría haber sido plantado por la Policía y vincularon el hallazgo con otro decomiso anterior en Trancas; la versión será objeto de verificación en el proceso. Por su parte, el Ministerio de Seguridad aseguró medidas de confidencialidad para quien aporte datos que permitan la detención de prófugos, aspecto que fuentes cercanas atribuyeron a la decisión de Lobo de anticipar su presentación ante la Justicia.