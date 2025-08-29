Se estrelló una avioneta narco, los ocupantes la incendiaron y luego huyeron

Una avioneta se precipitó en un campo de la localidad de Garza, a unos 100 kilometros de la capital de Santiago del Estero.

Lo llamativo de este caso, es que sus dos ocupantes habrían resultados ilesos, y antes de huir decidieron incendiarla. Esta madrugada efectivos de Gendarmería Nacional los buscaban intensamente en una zona montuosa.

Garza, se ubica dentro del departamento Sarmiento, a la vera de la ruta 34, a 12 kilómetros de sí misma como referencia dentro de la provincia.

Pese al hermetismo general, trascendió que el hecho fue informado al fiscal de turno en la Justicia ordinaria, Martín Silva; también al titular del Juzgado Federal, Sebastián Argibay.

De inmediato, partieron unidades de Gendarmería y de la Policía Federal y hasta de Drogas peligrosas. En forma paralela, y preventivamente, los policías de la Comisaría Nº 38 de Garza fijaron un perímetro en el sector de la caída de la nave, cuyo contenido era todo un misterio en este amanecer.

Policías, al campo

Los voceros señalaron que la avioneta cayó en un campo trabajado, semitrillado, poco después de las 20. De inmediato, efectivos de la Seccional 38 partieron al lugar.

Los pobladores confiaron luego que vieron a dos hombres bajarse de la aeronave. Tomaron algunas cosas "y se metieron en el monte". Bajo esa consigna, una hora después Gendarmería y la Federal coparon el departamento.

"Vimos a un avión mientras sobrevolaba. Luego, se cayó", ahondó un vecino. La incógnita giraba al cierre en la naturaleza del fuego: una corriente policial lo atribuía a la caída. Otra, a una maniobra intencional de los dos sujetos, antes de emprender una desesperada fuga.

Para los expertos, los dos misteriosos ocupantes se quedaron sin combustible. Buscaron un espacio para el aterrizaje forzoso. Lo que generaba cierta certeza de que se trató de un ilícito es que huyeron, previo incendiarla.

Región sitiada

Como sea, para después de las 21 la región lucía rodeada por fuerzas de seguridad. Se supo que se impuso un cierre de rutas en la 34, pero también en otros tres puntos cardinales.

Los policías trabajaron con tecnología de punta, entre celulares satelitales y cámaras infrarrojo. Los hombres de Drogas desplegarán, bien temprano, drones y perros, confió un investigador.

La labor arrancaría con las primeras luces del día. Pero, esta madrugada las fuerzas "peinaban" la zona en un radio de 20 kilómetros, resueltos en evitar que los dos individuos fuesen a recibir ayuda, es decir arribasen vehículos para rescatarlos y sacarlos de la zona peligrosa.

Número de motor, clave para identificar a los ocupantes

La tecnología será vital en los primeros minutos de hoy. Los funcionarios cerraron todo el sector, optimistas en que ninguno de los dos sujetos logren escaparse. "La vigilancia es total", deslizó un comisario.

Al mismo tiempo, los gendarmes ya contarían con la numeración del motor de la avioneta. Y esta madrugada, indagaban en las condiciones legales del vuelo y a quién o a quiénes les habría sido otorgado el permiso. "Tendremos todo este viernes", adelantó un funcionario a la madrugada. / El Liberal

