Secuestran 12 kilos de cocaína: tres pasajeros arrestados en Tucumán

En la madrugada del pasado domingo, efectivos del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 “Tucumán” intervinieron sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional Nº 34. El control se llevó a cabo cuando detuvieron un colectivo de larga distancia que había partido de Jujuy con destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante la verificación documental, los funcionarios advirtieron que dos mujeres y un hombre ocultaban paquetes entre sus prendas. Al profundizar el registro, constataron que los ocupantes utilizaban fajas que contenían diez envoltorios rectangulares cada una. En presencia de testigos se practicó la prueba de campo Narcotest, cuyo resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 12.764 gramos.

Ante la evidencia, el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención de las tres personas, de nacionalidad boliviana, que quedaron a disposición de la justicia.