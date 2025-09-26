Unas 200 ampollas de fentanilo ilegal provenientes de Paraguay, cuyo valor es de $440 millones, fueron incautadas en la ciudad misionera de Wanda

Fuentes policiales informaron que efectivos de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú llevaban a cabo recorridas preventivas por la ribera del río Paraná, donde escucharon el sonido de una embarcación que viajaba desde el país limítrofe.

En este sentido, luego detectaron a la distancia que descendía del buque un hombre que ingresó a la zona boscosa, observó a los policías, arrojó dos objetos y se escapó entre las malezas.

Los uniformados comenzaron a perseguirlo, aunque el sospechoso logró darse a la fuga junto a un cómplice que lo esperaba a bordo de un bote para viajar a la costa de Paraguay.

Al requisar los elementos descartados, constataron que se trataba de una bolsa y un bolso deportivo, los cuales contenían 200 ampollas de fentanilo de contrabando, por lo que el fiscal interviniente ordenó el decomiso del opioide.

Personal de la Delegación de Aduana Puerto Iguazú (ARCA) constató que el fentanilo hallado se encuentra valuado en más de $400.000.000.

El fármaco secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú en una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas. / El Liberal