En el marco del Operativo Lapacho, la Policía de Tucumán continúa en la firme lucha contra en narcotráfico, contrabando y otros delitos en las fronteras de la provincia. A partir de este trabajo, durante controles preventivos en las rutas, incautaron 80 kilos de hojas de coca en diferentes puestos fronterizos.

El primer procedimiento se registró en la ruta nacional 9, en Cabo Vallejos. Allí inspeccionaron un camión de encomiendas, que provenía desde Salta. Encontraron once encomiendas que arrojaban un fuerte aroma a hoja de coca por lo que procedieron a verificar. Fue entonces que constataron que se trataba de este vegetal con un peso total de 60 kilos.

Luego, en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, durante el registro de otro camión de encomiendas, hallaron dos cajas que contenían 20 kilos de hojas de coca.

En ambos casos procedieron a incautar esta carga por infracción a la Ley 22.415 de Código Aduanero. /Comunicación Tucumán