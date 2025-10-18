En ese marco, en el destacamento fronterizo Cabo Vallejo, llevaron adelante dos secuestros de hojas de coca en su estado natural.

Se tratan de controles a dos camiones de encomienda de diferentes empresas. En una de ellas incautaron 80 kilos de hojas de coca que provenía de la provincia de Salta.

En tanto, en otra inspección en el mismo lugar, detectaron otra carga con un peso de 5 kilos de este vegetal.

En ambos casos se procedió al secuestro de las mismas por infracción al Código Aduanero 22.415. /Comunicación Tucumán