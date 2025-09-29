En allanamientos realizados este lunes en los Barrios Oeste II y San Expedito, los efectivos del Departamento de Inteligencia Criminal (D-2) lograron el secuestro de celulares y computadoras en los domicilios de familiares de “Chucky” Casanova, en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas contra el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, el Jefe de Policía, Joaquín Girvau y el titular de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, tras la detención de este delincuente con frondoso prontuario.

“La semana pasada se realizaron allanamientos por parte del personal policial de la Unidad Regional Norte con la intervención de la Unidad Fiscal Criminal de la I Nominación por una causa de enfrentamientos con armas de fuego protagonizado por grupos de personas en la ciudad de Tafí Viejo. Como resultado se logró la detención de Javier “Chucky” Casanova y el secuestro de armas de fuego y cartuchos de distintas marcas y calibres, estupefacientes y motocicletas”, explicó el jefe del Departamento de Inteligencia Criminal, Comisario General Alejandro Soria, quien supervisó personalmente las medidas judiciales y recordó que actualmente “Chucky” se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz para cumplir con su prisión preventiva.

“Estos procedimientos dieron lugar a múltiples publicaciones periodísticas en los portales de noticias web, donde distintas personas realizaron comentarios al respecto. Entre ellas, familiares del detenido realizaron comentarios de manera agresiva y con amenazas concretas contra el gobernador de la provincia en uso de licencia, el Jefe de Policía y otros jefes policiales. Esto dio lugar al inicio de actuaciones sumariales por parte de la Sección Informática Forense del D-2, que derivaron en estas medidas de allanamientos con la intervención de la Unidad Fiscal Criminal N° II. Como resultado, se secuestraron varios celulares y computadoras. Además, a dos personas se las notificó del acta de apertura de investigación y de sus derechos”, detalló Soria.

“Con los secuestros logrados en estas medidas continuamos con la investigación siguiendo las instrucciones de la Unidad Fiscal interviniente. De esta manera, la Policía mostró una vez más que continúa su trabajo en una lucha frontal contra la delincuencia siguiendo los lineamientos del gobierno de la provincia, Ministerio de Seguridad y Comando Superior“, concluyó Soria. /Comunicación Tucumán