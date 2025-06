Casi una tonelada y media de hojas de coca fue secuestrada en la localidad santiagueña de Los Telares y tras el hallazgo, la demora de varias personas, todos oriundos de la localidad salteña de Orán, y el secuestro de al menos dos vehículos quedó abierto el interrogante acerca de por qué en los últimos meses los embarques de la materia prima con la que se fabrica la pasta base de cocaína están en pleno auge. Se entiende que las hojas salieron de Salta.

Una fuente periodística de Santiago del Estero adelantó a nuestro diario que ya no es descabellado pensar que esa cantidad no es para el consumo interno de los llamados coqueros, que no son tantos en el sur del país. Los últimos secuestros son de centenares de kilos, pero esta vez ya pasaron la tonelada y el uso de varios vehículos para su transporte, dijo la fuente.

El procedimiento comenzó en la madrugada de ayer, cuando personal policial localizó a las dos camionetas Toyota Hilux, de color blanco, que intentaron eludir a los efectivos huyendo por caminos alternativos rurales.

En uno de los vehículos se hallaron 410 paquetes de hoja de coca distribuidos en 26 bultos; en el otro, se contabilizaron 354 paquetes adicionales, también ocultos en bultos de nailon. El cargamento fue secuestrado junto a los vehículos, celulares y demás pertenencias.

Por disposición del fiscal federal Mario Medina, los ocupantes -todos oriundos de la localidad salteña de Orán- fueron identificados y se habría determinado que continúen en libertad mientras avanza la investigación.

El procedimiento, realizado en la localidad de Los Telares, departamento Salavina, culminó con la incautación de 1.338 kilos y 300 gramos de la mercancía ilegal, que era transportada en vehículos ahora secuestrados por orden judicial. El operativo se desarrolló alrededor de las 8.30 horas, bajo la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria 39. La acción se enmarca en una causa por infracción a la ley nacional 22.415, que regula los delitos de contrabando.

Escenario

Según un periodista santiagueño, el récord de secuestro de hojas de coca en un solo procedimiento se había registrado el año pasado en la zona de Herrera, donde se habían incautado más de 700 kilogramos del valioso vegetal que se cultiva en Bolivia y Perú y que sirve para obtener cocaína. Desde entonces los cargamentos han ido en aumento y eso es para pensar, dijo la fuente.

Luego aseguró que podría haber laboratorios de pasta base en algún lugar en provincias del sur y centro de la República. No hay otra explicación, sentenció.

Según fuentes policiales, se trata del mayor decomiso de hoja de coca en la provincia. El récord anterior se había registrado el año pasado en la zona de Herrera, donde se habían secuestrado 771 kilos de hoja de coca.

Los grandes volúmenes son más que llamativos

A las agencias que investigan el millonario e ilegal negocio del narcotráfico, el secuestro de toneladas de hojas de coca de las últimas semanas, no les pasó desapercibido. Estos mega procedimientos estarían confirmando que las organizaciones narcos a partir de la implementación del operativo Güemes en el norte argentino y la puesta en marcha del operativo Roca a cargo de las Fuerzas Armadas, estarían tomando un giro drástico en sus operaciones delictivas, instalando las denominadas "cocinas", laboratorios para la fabricación de la pasta base y el posterior clorhidrato de cocaína, en territorio nacional.

Un antecedente: en la autopista Córdoba- Rosario. Allí un camión con origen en Orán fue detenido por la Gendarmería, su destino final La Plata. Llevaba 7 toneladas de hojas de coca, materia prima para la pasta base de cocaína seguramente a algún laboratorio clandestino.

El cargamento fue descubierto entre Córdoba y Rosario pero su destino era la capital de la provincia de Buenos Aires, punto de la Argentina en la que a diferencia de Salta o Jujuy el coqueo no se conoce, de manera que mal podría interpretarse que iba a ser vendida en quioscos. A las 7 toneladas se sumaron otros 619 kilos secuestrados en Tucumán, casi a pocas horas.