El hecho fue denunciado el 10 de octubre pasado por un taxista quien manifestó que un hombre apodado “Chuchu Barboza” subió a su auto como pasajero y pidió que lo llevara a calle Anselmo Rojo al 800, donde al descender le arrebató su celular, una billetera y dinero en efectivo. Luego ingresó a una vivienda, desde donde lo amenazó con un arma de fuego.

Luego, un equipo policial dirigido por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Principal Guillermo del Lugo, realizó averiguaciones que derivaron en el pedido de medidas judiciales que se concretaron por orden de la jueza Fanny Siriani.

En una de las viviendas allanadas en calle Anselmo Rojo al 800, los efectivos secuestraron los envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un celular. Allí también fue demorada una mujer de 45 años por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes por orden de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) luego del trabajo de un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital.

En tanto, continúa la investigación del robo con arma de fuego bajo las instrucciones de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la II Nominación.

Las medidas judiciales fueron supervisadas por el jefe de la Unidad Regional Capital, Comisario General Eduardo Luna. /Comunicación Tucumán