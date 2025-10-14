Secuestran psicofármacos y marihuana en Villa Urquiza

Durante controles de rutina, personal del Servicio Penitenciario detectó sustancias prohibidas entre las pertenencias de varios internos, lo que motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas Capital.

Este lunes por la mañana, en el marco de una requisa habitual, los agentes penitenciarios hallaron 267 comprimidos de alprazolam y varios envoltorios con un total de 11 gramos de marihuana en poder de cuatro detenidos alojados en la Unidad N.º 1 del Penal de Villa Urquiza.

Además, secuestraron 52 puntas carcelarias y cinco elementos contundentes luego de un arduo trabajo de inteligencia penitenciaria que el personal vino realizando durante las últimas semanas para contrarrestar el ingreso y comercialización de estupefacientes y psicofármacos por parte de los internos en el contexto carcelario.

Ante esta situación, intervino el personal especializado de la División Drogas Peligrosas Capital, que se trasladó hasta el establecimiento y procedió al secuestro de las sustancias, conforme a las directivas impartidas por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) del Centro Judicial Capital, la cual dispuso, además, la toma de fotografías, la elaboración de un croquis del lugar y la notificación de las actuaciones correspondientes a los internos involucrados.