Según información exclusiva a la que pudo acceder Los Primeros, se confirmó que durante la madrugada de este jueves, la policía provincial secuestró al menos 3 kilos de marihuana. El hallazgo de la droga se produjo luego de una intensa persecución que tuvo lugar en el sur de la Capital.

De acuerdo a los datos reportados por el productor periodístico César Juárez, dos personas que circulaban en una moto huyeron de un control policial, fueron perseguidos por varias cuadras, hasta que ingresaron en una casa ubicada en barrio Victoria en cercanías de La Plata y pasaje Güemes.

Uno de los datos llamativos del operativo es que la vivienda en la que intentó ocultarse uno de los prófugos estaría vinculada a la familia de Walter “El Petiso David” Lobos, quién se entregó a la justicia federal hace más de una semana, precisamente por una causa por narcotráfico. Allí encontraron una bolsa de tipo arpillera con tres kilos de marihuana.

Otra de las particularidades del operativo policial, fue que uno de los aprehendidos, que sería sobrino de “El Petiso David”, portaba una tobillera electrónica, es decir que habría escapado de su prisión domiciliaria.

Por estos momentos, la policía continúa trabajando en el lugar.

Noticia que esta siendo actualizada…