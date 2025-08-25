Este lunes 25 de agosto se dio inicio a la nueva instancia que consiste en la recepción de documentación que fue requerida a los profesionales, técnicos y auxiliares que cubrirán las vacantes en el Servicio Penitenciario de Tucumán. Esta etapa se extenderá hasta el 10 de septiembre, donde cada postulante debe presentarse de acuerdo a la fecha y horario que le fue establecido.

Al respecto, la rectora del Instituto de Enseñanza Superior (IES) Penitenciario, comisario Fátima Giménez señaló: “En el día de la fecha comenzamos con la recepción de la documentación de las distintas profesiones y oficios para cubrir las vacantes en los escalafones profesionales, técnicos y servicios auxiliares. En esta oportunidad, estamos recibiendo a las profesiones de abogados y psicólogos”.

La rectora remarcó que es necesario que los interesados sigan a diario las publicaciones que realizan en la página oficial del penitenciario, dado que allí, se registra toda la información necesaria: “El postulante debe corroborar los comunicados que se sube en la página del servicio penitenciario ya que esta primera etapa es excluyente en la documentación. También estamos realizando lo que sería el control de visus de los postulantes”.

Esto significa que, en la página, se les informará el día y horario que les fue asignado para la presentación de la documentación. En este caso, la jornada inició a las 8 de la mañana con esta actividad y se extenderá hasta las 19 horas, en ese trayecto, el profesional (en este caso abogado o psicólogo) deberá asistir en el horario que le fue asignado. La recepción de la documentación está programada de acuerdo a la profesión, tecnicatura u oficio.

Finalmente, Giménez indicó que esta fase se extenderá hasta el 10 de septiembre, donde los 16.700 inscriptos deberán completar con la presentación de los documentos exigidos para pasar a una nueva instancia: “Recuerden que cada postulante tiene asignado su turno y horario para presentar lo requerido”, cerró la comisario. /Comunicación Tucumán