Durante la tarde de este miércoles, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 5 Simoca aprehendieron en un campo, a 4 personas que estaban quemando un cañaveral ilegalmente poniendo en riesgo a los vecinos de la zona y a los conductores que circulaban por el lugar.

En ese aspecto, el comisario principal, Luis Godoy, representante superior de la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales, expresó: “un equipo policial se dirigió a una finca ubicada en Ruta 305 a la altura del Km. 10, Simoca, donde atrapó a 4 hombres que se encontraban quemando cañas, actividad está penada por la Ley Provincial 6.253”

“Posteriormente, los acusados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, desde donde, convalidaron la aprehensión del propietario de la finca y de 3 empleados”, dijo, Godoy.

Además, los agentes procedieron al secuestro de un encendedor, 4 machetes y teléfonos celulares, elementos que son de interés para la investigación.

Finalmente, el comisario, argumentó: “conforme a las directivas que imparte el Ministerio de Seguridad, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, a través de Jefatura de Policía, vamos a continuar llevando a cabo este tipo de operativos con el objetivo de erradicar esta práctica ilegal”.

Para denunciar la quema de cañaverales, pastizales o cualquier tipo de incendios que afecten la salud y dañen el medioambiente podés comunicarte con Defensa Civil de la Provincia llamando al 103. /Comunicación Tucumán