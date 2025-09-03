El operativo policial permitió interceptarlo en inmediaciones del hospital de la ciudad cuando intentaba concretar un encuentro con la menor.

La investigación se inició en Monteros cuando la madre de la niña denunció que su hija recibía mensajes y amenazas de un sujeto. Según consta en la causa, el acusado habría manipulado a la víctima para que le enviara fotografías íntimas, mientras él le remitía imágenes de sus propias partes privadas. Además, la amenazaba con difundir ese material si no aceptaba encontrarse personalmente con él.

El martes por la tarde la mujer se presentó nuevamente en la comisaría de Simoca para ampliar su declaración. En ese momento la menor volvió a recibir mensajes del sospechoso, quien insistía en verla “a la vuelta del hospital”.

Con esos datos, un equipo de la división investigativa desplegó un operativo en la zona. Minutos después lograron identificar al acusado y detenerlo en la calle Gaspar Lasalle. En su poder se encontraba un teléfono celular Xiaomi Redmi, que fue secuestrado como evidencia.

El joven, oriundo del barrio San Bernardo Sur, quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género y Abuso Sexual de Monteros, que dispuso su aprehensión mientras continúan las pericias sobre el dispositivo.

Las autoridades remarcaron que el grooming constituye un delito grave, tipificado en el Código Penal, que implica el acoso, manipulación o engaño de menores de edad a través de internet o redes sociales con fines sexuales. Además, insistieron en la importancia de realizar las denuncias de manera inmediata, ya que esto permite activar protocolos de prevención y detener a los responsables antes de que los hechos avancen. / Contexto