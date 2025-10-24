Sur tucumano: incautan 31 kilos de marihuana envueltos en frazadas y colchas

Integrantes del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus que circulaba desde Salta con destino a Mendoza sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del límite interprovincial. Durante la inspección de la bodega del vehículo —que transportaba trabajadores temporarios conocidos como “golondrinas”—, los gendarmes encontraron varios bultos de gran tamaño envueltos en colchas y frazadas.

Tras identificar al propietario de la encomienda, un ciudadano de nacionalidad boliviana, los funcionarios solicitaron la intervención del can detector de la Fuerza. A raíz de la reacción del perro se procedió a abrir los bultos, hallándose en su interior 30 paquetes rectangulares envueltos en film y embadurnados con grasa que contenían una sustancia de origen vegetal. Las pruebas de campo realizadas con el reactivo Narcostet arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 31 kilos 860 gramos.

Se dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, y las fuerzas decomisaron la totalidad de la droga, así como divisas y teléfonos celulares que se encontraban en el rodado. El propietario de la mercadería fue detenido e imputado por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos de estupefacientes.