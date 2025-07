Continúa activo el incendio forestal en la zona de Cerro Muñoz de Tafí del Valle, y se vio agravado por las condiciones climáticas.

En diálogo con Los Primeros, el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, informó que en la zona hay viento zonda.

“La parte alta ya se ha cortado el fuego, nos queda un solo foco de incendio. Ayer teníamos distintos focos de incendio”, explicó.

“Hay que cuidar el medio ambiente y que no pasen estos incendios. Tenemos que tener cuidado y no hacer esto. A veces por calentarnos allá en el cerro el criollo prende un fueguito y se va a caminar después piensan que lo han apagado del todo, van con poquita agua, y abajo queda y viene la bocanada de viento y comienzan los incidentes. Tienen que tratar de no prender directamente”, dijo Caliva.

El intendente de Tafí del Valle informó que esperaban la llegada del gobernador, Osvaldo Jaldo, para monitorear la situación del incendio en la zona.

Defensa Civil de la provincia y del municipio, Bomberos Voluntarios de Tafí del Valle y brigadistas trabajan para controlar las llamas.