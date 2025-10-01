Este miércoles por la tarde, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Las Talitas llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Tafí Viejo, que culminó con la aprehensión de una mujer que vendía drogas en la vía pública.

“Como a las 16.30 aproximadamente, teniendo la noticia de una mujer que estaba realizando actividades de venta de droga, un equipo montó un operativo cerrojo. Como consecuencia de ello, se pudo aprehender a esta mujer, que tenía en su poder 144 dosis de cocaína y un teléfono celular”, informó el subcomisario Ramón Racedo, jefe de la DIDROP Las Talitas.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) dispuso la aprehensión de la acusada, que ya había sido detenida en otra oportunidad por el mismo personal. “Ya presenta antecedentes por este tipo de delitos. En aquella ocasión también fue aprehendida en inmediaciones de la vía de Tafí Viejo, sobre calle Marco Avellaneda al 1500, quedando alojada en la Brigada Femenina. En tanto, su madre también fue procesada por venta de drogas y actualmente cumple condena en el penal de Delfín Gallo”, precisó Racedo.

El jefe de la repartición destacó el compromiso del personal en este tipo de procedimientos: “Es un trabajo constante que el personal realiza arduamente día a día. Siempre los vecinos nos informan sobre las cuestiones de venta de droga, y como consecuencia se llevan a cabo estos operativos”. /Comunicación Tucumán