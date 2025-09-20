En Tafí Viejo, una denuncia presentada el 8 de septiembre último por el robo de un teléfono celular y otras pertenencias en el barrio Nueva Esperanza motivó una investigación policial que derivó en varios allanamientos. Los efectivos, tras recabar testimonios y pruebas, apuntaron hacia un sujeto conocido como “Huevo Ocampo”, quien vivía cerca de la vivienda de la víctima y habría vendido los bienes sustraídos.

Durante las cuatro medidas judiciales realizadas en la ciudad, los policías recuperaron el teléfono en una de las casas y en otra incautaron sustancias prohibidas. Tras pruebas de campo realizadas por la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Norte, la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) dispuso el secuestro de los estupefacientes y la aprehensión de una mujer de 33 años y un hombre de 30 por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y la adhesión provincial N° 9.188.

En un tercer domicilio, además, fueron aprehendidos una mujer, un joven y dos menores por atentado y resistencia a la autoridad, hechos que se registraron durante el procedimiento. Las acciones estuvieron dirigidas y supervisadas por el jefe de Zona IV de la Unidad Regional Norte, comisario inspector Daniel Luna, y el titular de la URN, comisario general Gustavo Beltrán.

En los allanamientos colaboraron agentes de las comisarías de Lomas de Tafí, Los Pocitos, Villa Obrera y la Patrulla Motorizada de Tafí Viejo, junto con personal de la Guardia Urbana Municipal. La causa sigue en investigación a cargo de la UFINAR, que continúa reuniendo pruebas y aclarando la participación de los implicados.