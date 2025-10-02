Un peluquero enfrentará juicio oral por un brutal robo ocurrido en Tafí Viejo, donde atacó a un cliente dentro de su domicilio. La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de María del Carmen Reuter, logró que el juez interviniente elevara la causa a juicio. El acusado enfrenta una pena de 14 años de prisión, solicitada por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.

El hecho ocurrió entre el 29 y 30 de octubre de 2024, en una vivienda de la avenida Alem al 500. Según la acusación, el imputado aprovechó que le cortaba el cabello a la víctima para tomar una navaja y realizarle un corte en el cuello. Tras un forcejeo, el atacante usó un cuchillo de cocina para propinarle dos puntazos más en el cuello, lo que derribó al hombre.

Antes de huir, el individuo intentó incendiar la vivienda usando alcohol y una sábana. Finalmente, se apoderó de las llaves de una camioneta Toyota SW4, en la que escapó con todas las pertenencias sustraídas. La víctima resultó con una grave herida cortante de 15 centímetros en el cuello y fue dejada abandonada en el lugar del hecho.