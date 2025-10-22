Termas: un hombre fue hallado muerto en un hotel alojamiento

Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida en la mañana de este miércoles en el interior de una habitación de un motel ubicado en la zona conocida como La Curva, Termas de Río Hondo, a la altura del kilómetro 1205, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se registró alrededor de las 10:30, cuando la propietaria del establecimiento alertó a las autoridades tras encontrar al hombre sin signos vitales en una de las habitaciones.

Según su relato, el fallecido había ingresado minutos antes al lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger gris, en compañía de una mujer. Ambos se dirigieron a la habitación N° 3, pero al cabo de unos minutos la acompañante se retiró del lugar, quedando el hombre solo.

Al cumplirse el tiempo del turno y no obtener respuesta a los llamados, la encargada ingresó a la habitación y constató que el cliente se encontraba inmóvil, por lo que dio inmediato aviso a la Policía.

En el sitio trabajó personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes bajo la supervisión del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien estuvo presente en el lugar.

El representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad Capital, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del deceso.

Además, en contacto con Diario Panorama, Sabater brindó la identidad del fallecido siendo este José Luis Lescano (59), quien fue reconocido por su hermano en el lugar.

Hasta el momento, no trascendieron los datos filiatorios del hombre, y tampoco se pudo establecer la identidad ni el paradero de la mujer que lo acompañaba al ingresar al establecimiento.

Personal de Bomberos de la Policía en la Unidad Morguera, procedieron al traslado del cuerpo hacia la morgue judicial de esta Capital. /Diario Panorama