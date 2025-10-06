Un efectivo policial que prestaba servicios en la localidad de Los Zazos, en los valles Calchaquíes tucumanos, falleció este domingo como consecuencia de un accidente ocurrido mientras el y otros uniformados perseguían un vehículo en el que, según trascendió, varios sujetos trasladaban estupefacientes.

Todo comenzó en las últimas horas del domingo, cuando el rodado de los sospechosos fue interceptado en las inmediaciones de la comuna de Colalao del Valle.

Según pudo saber Los Primeros TV, los ocupantes del rodado trataron de evitar el control, lo que derivó en un intercambio de disparos, seguido por una persecución que se extendió a lo largo de varios kilómetros.

El rodado en el que se movilizaba el policía fallecido se salió de control, lo que derivó en el accidente que se cobró su vida, mientras que el móvil de los sospechosos logró seguir su escape en dirección a la ciudad de Cafayate, en Salta.

NOTICIA EN DESARROLLO.