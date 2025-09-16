Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 12:14 sobre el puente Lucas Córdoba. El siniestro involucró a una motocicleta —en la que circulaban tres personas sin casco, entre ellas un menor de edad—, una camioneta y un carro traccionado a sangre.

Cómo se aprecia en el video, la motocicleta que se desplazaba en sentido oeste impactó por detrás contra el carro. A raíz del choque, el rodado menor fue despedido hacia el carril contrario y terminó colisionando contra el paragolpes de una utilitaria que venía en sentido opuesto, cuyo conductor logró frenar a tiempo y evitar un impacto de mayor gravedad.

El conductor de la moto y sus dos acompañantes fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados al Hospital del Este, las personas se encontraban conscientes al momento de ser derivados. Ninguno de los ocupantes llevaba casco al momento del siniestro.

La circulación en el puente se vio parcialmente interrumpida durante el operativo de asistencia.