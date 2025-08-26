Un siniestro vial causó conmoción en la localidad de Los Arroyo, cuando un niño de apenas dos años y medio perdió la vida tras ser embestido por un camión.

El grave accidente se produjo sobre la ruta 38, en el departamento de Juan Bautista Alberdi. Alrededor de las 19.30 horas, Neitan Gabriel Godoy, cruzó repentinamente la ruta y fue atropellado por un camión cañero. El impacto resultó fatal y a pesar de la rápida intervención de los equipos de auxilio, nada pudo hacerse para salvarle la vida.

El abuelastro del pequeño Neitan, minutos después de la tragedia dio un desgarrador testimonio. Augusto Josso, de 69 años, pareja de la abuela del niño, declaró: “Ha sido segundo de descuido porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre la atraía los dibujitos y algunos le agradaba y otros no. Segundo antes él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, explicó bajo un estado de conmoción.

Josso detalló que la abuela de Neitan —quien había obtenido la tenencia del menor— se encontraba en ese momento entregando la cena a otro de sus hijos. “Desde que la criatura tiene 2 meses nunca tuvo reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia que me tiene totalmente destruido, no sé qué va a ser de mi vida”, expresó.

Con profunda angustia, agregó: “Era nieto de mi pareja, pero para mí era más que un hijo, porque yo lo he tenido desde los dos meses y me llenaba la alegría, el alma, todo el día, la sonrisa, jugar, compartir, tenerlo a mi lado, sacarlo a pasear en el coche. Toda la gente me conoce cómo yo lo atendía, la abuela y yo. Jamás le faltó nada. Hasta las asistentes sociales que le dieron la tenencia a la abuela saben y reconocen cómo el chiquito estaba asistido. La abuela lo trajo desde que tenía 2 meses. Hermoso, bello niño, divino, ya no lo tengo. No sé qué será de mi vida”, lamentó Augusto.

Intervención de los equipos de emergencia

Tras el accidente, personal policial de la Unidad Regional Sur, junto a Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107, trabajaron en el lugar. Además de las tareas de rigor, los equipos médicos y de emergencia brindaron contención a los familiares del niño, algunos de los cuales se encontraban descompuestos por la magnitud de lo sucedido. La ruta estuvo parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes. / Noticias del Interior