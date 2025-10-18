Un joven de 29 años perdió la vida en la madrugada de este sábado tras protagonizar un violento siniestro vial en la ciudad de Banda del Río Salí. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 sobre calle Mario Bravo, a pocos metros de San Miguel, cuando la motocicleta que conducía impactó contra la parte trasera de un camión estacionado.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Marcos Roque Jaimen, de 29 años, domiciliado en Urquiza de la misma ciudad. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Biz roja de 110 cc con dirección de oeste a este, cuando, por causas que se investigan, colisionó con un camión Mercedes-Benz 1428 que se encontraba detenido sobre la calzada.

Efectivos de la comisaría de Banda del Río Salí tomaron intervención en el lugar junto a la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del comisario judicial de Capital. El procedimiento fue supervisado por el comisario principal Sergio Herrera, jefe de la dependencia, junto al subcomisario Carlos Aragón y el oficial principal Daniel Gramoni.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del fatal accidente y si el camión contaba con las señales reglamentarias al momento del impacto. /Noticias del Interior