Tragedia en La Pampa: dos tucumanos murieron en un choque frontal en la Ruta 35

Dos personas oriundas de Tucumán perdieron la vida este domingo por la tarde en un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 257, en cercanías de Padre Buodo, provincia de La Pampa.

Según fuentes de la Unidad Regional III de Policía, el siniestro se registró alrededor de las 16.40, en una zona de curvas conocida como “la S”, cuando un Chevrolet Classic y una camioneta Ford Ranger colisionaron de frente.

En el Chevrolet viajaban un hombre al volante, su pareja y sus tres hijos menores de edad, todos con destino al sur del país. En la Ford Ranger se trasladaban tres personas —dos hombres y una mujer— oriundos de Sierra Grande, Río Negro, que se dirigían hacia Rosario.

Tras el impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital de General Acha. Horas más tarde, la Policía confirmó el fallecimiento del conductor del Chevrolet y de otro integrante de la familia tucumana.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Padre Buodo, Ataliva Roca, Quehué y General Acha, junto a bomberos voluntarios y ambulancias de la zona. También intervino personal de la Agencia de Investigación Científica y del Ministerio Público Fiscal. Las pericias intentarán determinar cuál de los vehículos realizó la maniobra que provocó la tragedia.