Tragedia en la ruta 9: un muerto y tres heridos tras un violento choque frontal en Mancopa

Un hombre murió y al menos tres personas resultaron heridas tras un grave accidente ocurrido esta mañana en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.266, en el departamento Leales.

El siniestro se registró cerca de las 7.30, cuando un Volkswagen Vento, conducido por Carlos Eduardo Espinosa, circulaba en sentido norte-sur. En el asiento del acompañante viajaba su padre, quien falleció en el acto debido a la violencia del impacto. En el asiento trasero se encontraba la madre del conductor, que sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

El vehículo chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux, conducida por Sebastián Reinoso, quien solo sufrió golpes leves. Su esposa, Sandra Beatriz Domínguez (34 años), quedó atrapada en el asiento del acompañante, aunque permaneció consciente hasta ser rescatada por los equipos de emergencia. La hija de la pareja, de 12 años, resultó ilesa.

En el lugar trabajó personal de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Este (URE), junto al oficial de turno, Nicolás Migliorini, para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. El comisario principal Gustavo Mercado estuvo a cargo del operativo y brindó información sobre el trágico suceso.