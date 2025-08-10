Tragedia en las carreras cuadreras: una mujer muere atropellada por un caballo

Este domingo, una tragedia marcó la tarde de una localidad santiagueña en el departamento Juan Felipe Ibarra durante la celebración de una carrera cuadrera. Elsa Zulema Ruiz, de 47 años y madre de siete hijos, perdió la vida tras ser embestida por un caballo en medio de la competencia.

Este incidente ocurrió durante la duodécima carrera del evento, conocido como el "clásico de la tarde", en el momento en que la víctima, al parecer, cruzó la pista sin percatarse de la cercanía de los caballos que participaban en la carrera. Según los relatos de testigos presentes en el lugar, uno de los caballos competía a gran velocidad cuando impactó contra Ruiz, lo que provocó que ella cayera inconsciente al suelo. De inmediato, fue asistida por el personal médico que llegó al lugar en cuestión de minutos. Se le colocó un cuello ortopédico y fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Quimilí. Sin embargo, al llegar a la guardia, los médicos, liderados por el Dr. Héctor Esquivel, constataron que no presentaba signos vitales.

A raíz de este trágico evento, la Dra. Natalia Malachesky, fiscal de turno, ordenó que se llevaran a cabo diversas diligencias. Se dispuso la intervención de un equipo de criminalística para investigar el accidente, así como la realización de una autopsia. Asimismo, se solicitó la identificación del jockey que conducía el caballo que impactó con la víctima y la toma de testimonios de las personas que presenciaron el incidente.

En un esfuerzo por esclarecer las circunstancias del accidente, se instruyó a un grupo de la brigada interna para que verificara la existencia de registros fílmicos que pudieran haber captado el suceso. La carrera en la que tuvo lugar la tragedia incluía a los caballos "Pirulo", "Ángel Paz" y "Don Felipe", todos pertenecientes al Stud Las Abejitas. La situación fue presenciada por efectivos policiales que se encontraban realizando un servicio adicional en el predio, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

La comunidad de Vilelas se encuentra en estado de conmoción ante la fatalidad de este evento. La muerte de Zulema Ruiz ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competiciones, donde frecuentemente se observa la falta de medidas preventivas adecuadas que garanticen la protección de los asistentes. Este trágico hecho pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de seguridad en eventos de esta naturaleza, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.