En la tarde de este viernes, un hecho trágico enluta a Maipú: una mujer perdió la vida tras ser aplastada por un árbol que se desplomó sobre su automóvil mientras circulaba por la calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva.

El incidente se produjo a las 17.48, cuando un ejemplar de grandes dimensiones cedió, aparentemente por la acción del viento y cayó sobre el vehículo en el que viajaba la víctima. Al arribar los primeros intervinientes, la mujer todavía presentaba signos de vida; sin embargo, al hacerse presente el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se constató su fallecimiento. Hasta el momento, no se ha difundido la identidad de la persona.

El episodio se inscribe en un contexto de alertas meteorológicas para la región. Las autoridades y organismos meteorológicos recomiendan extremar las precauciones al transitar, dado que las condiciones adversas se prolongarán durante la noche y la madrugada.

Desde la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por vientos y una alerta naranja por tormentas para la zona. Además, se habían registrado fuertes lluvias y caída de granizo de pequeño tamaño en sectores como Fray Luis Beltrán y La Isla de Maipú. Intensos registros pluviométricos también afectaron localidades aledañas del departamento, entre ellas Palmira, Los Barriales, San Roque, Barrancas, Rodeo del Medio, Rodríguez Peña, Medrano y Reducción.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a la población evitar circular por sectores con árboles de porte, no permanecer en espacios abiertos durante ráfagas fuertes y atender las indicaciones de Defensa Civil y de los servicios de emergencias locales.