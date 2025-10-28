Tragedia en Misiones: una pericia confirmó que el conductor que chocó al micro manejaba alcoholizado

Una pericia toxicológica confirmó que estaba alcoholizado el conductor que chocó con un micro en Misiones y provocó una tragedia. El accidente fatal dejó nueve muertos y decenas de heridos.

Fuentes del caso señalaron que el cuerpo de Rafael Gonzalo Ortiz (34) presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” al momento del impacto.

Por su parte, los análisis de alcoholemia realizados al chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, de acuerdo con lo que informó Misiones Online.

En medio de la investigación, en las últimas horas también se conoció un estremecedor audio que el conductor del auto Ford Focus habría enviado antes del impacto. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habrían sido las palabras de Ortiz.

Fuentes consultadas al medio El Territorio confirmaron que el celular del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

De los nueve muertos confirmados en el trágico accidente, al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Cómo fue el accidente

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Hasta el momento se logró establecer que el colectivo de la empresa Sol del Norte impactó contra un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl, y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo con el relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

Los medios locales especificaron que entre las víctimas fatales se identificaron al conductor del auto y a pasajeros del micro: seis hombres y tres mujeres.