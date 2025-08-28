Tragedia en Ruta 34: murieron un joven y un menor tras chocar de frente contra un camión

El siniestro se produjo alrededor de las 00:40, cuando una motocicleta Yamaha YBR 125 cc de color negro, en la que viajaban Rodrigo Sánchez (22), domiciliado en el barrio Matadero de Real Sayana, y Osvaldo Leonel Ulloa (16), de la misma localidad, impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz, conducido por Cristian José Escobar (47), oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires.

Tras el choque inicial, otro rodado de gran porte que circulaba detrás no pudo evitar la maniobra brusca y terminó colisionando con el primer camión, generando un escenario aún más complejo sobre la calzada.

Pese a la rápida intervención de personal policial de la Comisaría 55, ambulancias y equipos sanitarios de la zona, los dos ocupantes del motovehículo fueron hallados sin signos vitales y hasta el momento no han sido identificados oficialmente.

El camionero involucrado se dirigía desde General Rodríguez, Buenos Aires, hacia la provincia de Tucumán al momento del siniestro. La policía realizó las pericias de rigor para determinar las causas del trágico accidente, mientras la ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas.

Quién era el menor que volvía de entrenar para jugar una final el domingo y halló la muerte

Osvaldo Leonel Ulloa de 16 años, el adolescente, que integraba las divisiones inferiores del club Atlético Icaño, regresaba de entrenar cuando la motocicleta Yamaha YBR 125 cc en la que viajaba junto a Rodrigo Sánchez (22) impactó de frente contra un camión Mercedes Benz en el kilómetro 543 de la ruta.

Según se supo, el joven futbolista se preparaba para disputar la final frente a Pinto el próximo domingo, ilusión que quedó trunca por la tragedia que enlutó a toda la localidad. /ElLiberal