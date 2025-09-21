Durante la noche de este sábado, un terrible accidente tuvo lugar en la Ruta 21, entre Añatuya y Canal Melero, que terminó con la vida del conductor de una motocicleta.

Según las primeras informaciones, un automóvil Peugeot 307 se habría cruzado de carril y colisionó de frente contra la motocicleta, cuyo conductor sufrió lesiones fatales. El motociclista fue identificado como Yoel Coria, de 30 años.

De acuerdo con testigos y vecinos, el vehículo que protagonizó el siniestro provenía de un evento hípico en la zona de Canal Melero y circulaba en aparente estado de ebriedad, circunstancia que podría haber provocado que se cruzara de carril y embistiera al motovehículo, que regresaba desde Añatuya.

La ambulancia municipal trasladó al motociclista al Hospital Zonal, donde finalmente falleció a raíz de la gravedad de las heridas sufridas en el choque.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental 13 y la Comisaría 41 de Añatuya, que preservaron la escena y comenzaron las tareas de investigación. Se iniciaron las actuaciones policiales y judiciales correspondientes para determinar las causas y responsabilidades, y se aguardan los peritajes y los resultados de las diligencias de rigor. /DP