Un joven gendarme perdió la vida en un choque vial ocurrido la noche del domingo en la ruta provincial 325, a aproximadamente 500 metros al este de la comuna de Yerba Buena, en el departamento Simoca, provincia de Tucumán.

El siniestro se produjo cerca de las 22:30 y involucró a dos motocicletas: una Bajaj Rouser 160 de color blanco y una Honda Wave 110 negra.

En una de las motos circulaba a Gerónimo Nicolás Castillo, de 27 años, oriundo de Mendoza y miembro de la Gendarmería Nacional. Castillo fue trasladado al hospital de Simoca tras el impacto, pero falleció poco después como consecuencia de las graves heridas sufridas.

El otro conductor es un joven de 30 años, quien resultó con politraumatismos y fue derivado al Hospital Ángel Padilla, en San Miguel de Tucumán, donde se encuentra siendo atendido.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por el doctor Hugo Campos. El fiscal ordenó las pericias correspondientes, el secuestro de los rodados y la intervención del personal de Criminalística y de Sanidad para determinar las circunstancias del choque.

Las autoridades trabajan en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios para reconstruir la mecánica del accidente y establecer responsabilidades. En tanto, la comunidad local recibió la noticia con consternación por la muerte del efectivo de seguridad.