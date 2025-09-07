La tarde del domingo se tiñó de conmoción en el sur tucumano: un siniestro vial en la Ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de Güemes, departamento Simoca, terminó con una persona muerta y varios heridos. El choque se produjo cerca de las 16 horas, cuando dos motocicletas que circulaban en sentido contrario colisionaron frontalmente por causas que se encuentran bajo investigación.

Una de las motos involucradas era una Honda XR 150, roja y blanca, cuyo conductor tiene 20 años, es efectivo policial y presta servicios en el Distrito Urbano N.º 1 de la Policía de Tucumán. En esa unidad viajaba además su tía, una mujer de 52 años, quien falleció en el acto. La otra motocicleta, una Honda CG Titán 150 azul, trasladaba a una mujer de 37 años y a su hija de 20 años.

Los tres restantes protagonistas del accidente resultaron con lesiones de distinta gravedad y fueron trasladados al Hospital Padilla y al Hospital Centro de Salud. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros.