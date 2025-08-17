El pasado sábado, un trágico incidente tuvo lugar en la localidad de Buena Vista, en Simoca, que resultó en la pérdida de una vida. Manuel Ceferino Quintana, un hombre de 47 años, fue embestido por una motocicleta en un camino alternativo de la zona, lo que desencadenó una serie de eventos desafortunados. De acuerdo con el informe preliminar proporcionado por la policía, el accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del 16 de agosto.

Un joven de 16 años circulaba en su motocicleta de norte a sur por un camino ubicado aproximadamente a un kilómetro y medio al oeste del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Buena Vista. En circunstancias que están siendo objeto de investigación, el joven no logró percibir la presencia de Quintana, quien caminaba al costado de la calzada, lo que resultó en el atropello. Ambos involucrados en el accidente fueron trasladados de manera urgente al hospital "Dr. Álvaro Gómez Llueca" de Simoca.

Lamentablemente, poco tiempo después de su llegada, se confirmó el fallecimiento de Manuel Ceferino Quintana, quien sufrió lesiones graves como consecuencia del impacto. Es relevante destacar que la motocicleta implicada en el siniestro no se encontraba en el lugar al momento de la intervención de las autoridades. En respuesta a la situación, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, bajo la dirección del Dr. Medina Rosales, dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de incidentes.

Esto incluyó la participación de Criminalística Regional Sur y personal de Sanidad, que se encargaron de recolectar las evidencias necesarias y proceder con los trámites pertinentes. Por otra parte, los efectivos de la Comisaría de Simoca llevaron a cabo un trabajo exhaustivo en la escena del accidente y continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico suceso. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la precaución y la atención al transitar por caminos que pueden presentar riesgos para peatones y conductores.