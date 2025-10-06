Tras permanecer prófugo durante varios días, David ‘El Petiso David’ Lobo se entregó hoy en los Tribunales Federales. Desde su entorno indicaron que había previsto presentarse mañana, pero adelantó su decisión luego de que el Gobierno ofreciera 20 millones de pesos de recompensa por información sobre su paradero.

La causa judicial investiga la tenencia de estupefacientes supuestamente hallados en uno de los domicilios allanados en el marco de la pesquisa por el tiroteo ocurrido el 21 de septiembre en Tafí Viejo. En la misma causa permanecen detenidos Facundo Ale y “Chucky” Casanova.

Acompañaron la entrega su madre, su pareja y uno de sus hijos, además de otros allegados. En declaraciones, dijo haber mostrado supuestas pruebas que demostrarían que la droga encontrada en el domicilio de su padre fue plantada con envoltorios de otro operativo policial: “Es todo mentira, todo armado. Tenemos videos, testigos y pruebas de lo que decimos”.

La madre de Lobo pidió transparencia en el proceso judicial y solicitó que se garantice un juicio justo. “Lo único que pedimos es verdad y justicia. Que se haga un proceso justo y que salga todo a la luz. Mi hijo no tiene nada que ver con esto”, afirmó. Sus expresiones se sumaron a las del hijo, que insiste en presentar material probatorio ante la investigación.

Mercedes Zulema Galván, madre del imputado, cuestionó además la actuación policial durante el allanamiento: “Cortaron la luz, rompieron cámaras, entraron con mi bebé en la casa, todo esto fue armado para incriminarlo”, denunció. Defendió la trayectoria de su hijo y la integridad familiar: “Él es un hombre que trabaja, cuida a sus hijos, tiene 15 hijos a su cargo. Nunca se dedicó a drogas ni armas. Nosotros vivimos de nuestro trabajo: tenemos locales, vendemos ropa, prestamos dinero. Todo lo que se dice es mentira.”