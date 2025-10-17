En un operativo policial de gran envergadura, David Lobo —conocido como “El Petiso” y señalado como cabecilla del clan Los Gardelitos— fue trasladado este viernes al penal de Benjamín Paz para cumplir una prisión preventiva dictada por la Justicia. Además, sobre sus bienes pesará un embargo de 10 millones de pesos.

La causa federal por la que se lo procesó por primera vez en materia de estupefacientes se originó tras el hallazgo de cinco kilos de marihuana en una vivienda vinculada a su entorno. La Justicia lo imputó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conforme al artículo 5°, inciso C, de la Ley 23.737.

Antecedentes

La situación de Lobo se complicó luego de su detención en Barrio Norte por la Policía Federal, hecho que desencadenó diversas investigaciones y múltiples acusaciones en su contra. También se indaga a integrantes de su grupo familiar por presuntas amenazas y presuntos vínculos con el tráfico de drogas.

Su perfil público se vio reforzado por la exposición en redes sociales: fotos y videos en los que lucía objetos de alto valor y actividades sociales, e incluso un viaje a Colombia en el que visitó lugares vinculados a la figura de Pablo Escobar, generaron mayor atención mediática.

Defensa

La defensa inicial de Lobo sostuvo que la droga fue plantada por la policía. Con un cambio en la representación legal, su nuevo abogado, Augusto Avellaneda, planteó ante la justicia que Lobo no residía en la propiedad donde se encontró el estupefaciente y se propondrá demostrar la falta de vinculación de su defendido con otros cargamentos secuestrados por las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, allegados y familiares insisten en que la causa fue armada y en que episodios previos entre bandas de la zona no guardan relación con el hallazgo específico de drogas.

Perfil

Lobo registra una larga trayectoria en el entorno de Los Gardelitos y fue imputado en el pasado en distintos episodios policiales, que incluyen enfrentamientos armados y señalamientos por envíos de estupefacientes. Fuentes cercanas lo describen como padre de 15 hijos, con múltiples parejas, que se sostiene mediante trabajos informales en la ciudad de Buenos Aires. La investigación de la Justicia Federal continúa abierta.

En tanto, el imputado permanece detenido y a la espera de su alojamiento definitivo en un penal federal, mientras peritos y magistrados analizan sus bienes y la posible participación en delitos de mayor gravedad.