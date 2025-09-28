Trasladan de Jujuy a Buenos Aires al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

El quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacuro, ya fue trasladado a Buenos Aires. Según fuentes del caso, llegará este domingo por la noche.

Sotacuro fue arrestado en la localidad boliviana de Villazón, luego de haber cruzado la frontera desde Jujuy para darse a la fuga. El sospechoso tiene 41 años, es de nacionalidad peruana y fue detenido el viernes por la noche en un hostal de Bolivia.

Desde entonces, estuvo alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Su traslado comenzó este domingo por la mañana, minutos antes de las 11, y se espera que llegue a Buenos Aires por la noche, dado que el viaje será en dos tramos. Sotacuro viajará en avión desde Jujuy a Córdoba, donde harán una parada para cargar combustible.

El vuelo tiene un tiempo estimado de 3 horas. Luego partirá en la misma aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un vuelo que tiene un tiempo aproximado de 2 horas y 30 minutos.

Cómo cayó el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La investigación se aceleró cuando se supo que Sotacuro había viajado en micro a Jujuy. Desde allí, la pista llevó a los agentes hasta Bolivia, donde finalmente lograron atraparlo.

La ministra Patricia Bullrich confirmó que ya está en marcha el proceso de extradición para que el acusado responda ante la Justicia argentina.

En diálogo con TN, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dio detalles de la captura: “Sabemos que es propietario de uno de los vehículos vinculados con el hecho y por eso se habría dado a la fuga. Esta noche, entre las 20 y las 20:30, fue aprehendido en el límite de la ciudad de Villazón”, indicó el viernes.