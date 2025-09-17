Tras la inauguración de la segunda y última etapa de la cárcel de Benjamín Paz que se concretó durante la jornada del martes con un acto encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, este miércoles continuó el traslado de presos hacia la unidad penitenciaria.

Cerca de las 15 horas se dispuso de un operativo de seguridad especial para el traslado de 20 detenidos más que permanecían en las comisarías de Lastenia y El Colmenar, quienes quedaron a disposición del personal del Servicio Penitenciario Provincial.