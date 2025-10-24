Continuando con las políticas de seguridad implementadas por el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Seguridad, trasladaron 21 internos más, de diferentes comisarías, hacia el complejo penitenciario. Esto muestra el trabajo que llevan adelante para descomprimir las dependencias y cumplir con el tratamiento adecuado para las personas en contexto de encierro.

En este contexto, el director del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, subprefecto Raúl Melián, señaló: “Recibimos 21 nuevos internos provenientes de diferentes comisarías de la provincia. Esto es la continuidad del plan de seguridad establecido por el Superior Gobierno de la provincia y del Ministerio de Seguridad. De esta manera seguimos descomprimiendo las comisarías y alojando a los internos en este complejo”.

Con respecto a los detenidos, Melián remarcó que entre los 21 trasladados se encuentra el interno Jorge Anaya González: “Él está afectado a la causa acopio de armas de fuego y portaba un dispositivo electrónico cumpliendo prisión domiciliaria pero, por disposición de la justicia, fue trasladado a este complejo”. Anaya es uno de los detenidos, del conocido clan “Los Gardelitos”, que está acusado de haber participado en un tiroteo en Tafí Viejo el pasado 21 de septiembre.

Con respecto a esta persona y al resto de los reclusos, el subprefecto aseguró: “Ya está alojado junto a los otros internos que fueron distribuidos en diferentes unidades. Desde el primer momento que ingresan son incorporados al régimen establecido para cada unidad”.

El director del complejo explicó que los ingresos son programados a través del Ministerio de Seguridad, la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Departamento de Jefatura de Policía. En las comisarías se analiza quiénes están en condiciones de ser trasladados de acuerdo con las disposiciones judiciales, el servicio penitenciario se prepara para recibirlos y luego se autoriza el traslado que es coordinado desde el Ministerio de Seguridad, a través de ambas fuerzas.

A su turno, el jefe del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), subcomisario Ricardo Medina, agregó: “Se realizó el alojamiento de 21 detenidos según el delito cometido y los años que tienen. Para el traslado de alta seguridad intervinieron elementos de distintas direcciones como ser Bomberos, por si llegase a registrarse algún siniestro o algún tipo de eventualidad en la ruta, la ambulancia del Sistema de Emergencia del 107 y personal policial de la División Canes, Motorizada y CERO”, detalló.

De esta manera, Medina contó que, por cuestiones de seguridad, “por seguridad de todos, encapsulamos el móvil de traslado de detenidos. Si bien no implica ningún riesgo, sí produce una demora que pueda ocasionar en el tránsito por la velocidad que nos permite la seguridad vial”, cerró. /Comunicación Tucumán