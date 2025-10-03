En la mañana de este viernes, bajo la supervisión del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo, fue trasladado desde el Penal de Villa Urquiza a una cárcel federal un detenido conocido como “El Tiktoker”, debido a reiteradas conductas de indisciplina y conflictos de convivencia.

En ese aspecto, Tula Rizo, expresó: “Esta persona está privada de su libertad por múltiples causas que incluyen homicidio, robos agravados, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Más allá de las condenas que pesan sobre él, nunca logró adaptarse al régimen del Servicio Penitenciario Provincial”.

En ese sentido, agregó: “En virtud a un convenio que se ha firmado con el Servicio Penitenciario Federal, se le consiguió un cupo para su alojamiento dentro de una Unidad”.

Además, aseguró: “Realizar este tipo de traslados requiere de una importante complejidad, se utilizó un móvil propio con siete agentes armados”.

Por último, el subsecretario destacó: “Parte del Plan Estratégico del Ministerio de Seguridad es seguir capacitando al personal penitenciario para garantizar un servicio eficiente y profesional”. /Comunicación Tucumán