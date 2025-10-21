Una nueva etapa en el traslado de detenidos condenados al Complejo Penitenciario de Benjamín Paz se concretó este martes. Desde diversas comisarías de la provincia, entre ellas la seccional de MartiColl, arribaron 19 internos ya con sentencia firme, en un movimiento coordinado y supervisado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo.

La acción persigue un doble objetivo: aliviar la sobrepoblación que afecta a las comisarías y garantizar que quienes cumplen penas reciban el tratamiento penitenciario correspondiente, orientado a una futura reinserción social. Según el subdirector del Servicio Penitenciario de Tucumán, prefecto Diego Leal, cada ingreso incluyó la revisión de la documentación y del historial médico de los internos, para luego someterlos a entrevistas con un equipo interdisciplinario encargado de planificar la modalidad de tratamiento durante la ejecución de la condena.

Leal interpretó el traslado como una respuesta dirigida a reordenar un problema estructural: las comisarías no constituyen el ámbito adecuado para el cumplimiento prolongado de penas. “Los estamos recepcionando como fue planificado: tenemos el espacio y el personal suficiente para dar la oportunidad de transitar el cumplimiento de su condena bajo las normas legales que corresponden, bajo la esfera del tratamiento penitenciario que va a permitir reinsertarse al medio social de la mejor forma posible”, afirmó.

El ingreso de los internos será paulatino y se realiza de forma coordinada con la Policía de Tucumán, con autorizaciones del Poder Judicial a través de los Juzgados de Ejecución, y habilitando progresivamente distintos sectores del complejo penitenciario, detalló el prefecto.

Operativos y logística

El traslado se desarrolló bajo un operativo policial considerado de alta complejidad y coordinado por el director de Unidades Especiales CERO, comisario inspector Mariano Domínguez. Participaron el Departamento de Operaciones Policiales junto a los grupos de apoyo táctico de la Dirección de Fuerzas Especiales, el Grupo de Operaciones Motorizadas y el GEAM; también intervinieron la División Caballería, la de Canes, una ambulancia del 107 y los Bomberos de la provincia.

Domínguez señaló que el dispositivo se ejecutó sin incidentes y permitió alojar a los 19 detenidos en el Complejo Benjamín Paz. Subrayó además que este tipo de traslados exige preparación y personal especializado para garantizar seguridad y orden durante el traslado de personas privadas de la libertad.

El movimiento forma parte de una política institucional que, según las autoridades, busca ordenar la capacidad operativa del sistema carcelario provincial y ofrecer a quienes cumplen condenas programas de tratamiento y condiciones de detención acordes a la normativa vigente, con la meta de facilitar su reinserción en la sociedad.