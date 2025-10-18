Una mujer de aproximadamente 50 años fue detenida en un supermercado del partido de Tres de Febrero luego de intentar agredir a un fotógrafo durante un acto de campaña encabezado por el presidente Javier Milei en la zona.

El incidente se produjo mientras el mandatario y su comitiva, entre quienes se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Karen Reichhardt, ofrecían un discurso desde una camioneta.

Según testigos, la mujer logró acercarse a pocos centímetros del vehículo donde se encontraba el jefe de Estado, lo que motivó la intervención del personal de Gendarmería Nacional. En ese momento quedó demorada brevemente, pero según el relato de presentes consiguió zafarse de la custodia y se dirigió hacia un fotógrafo que cubría el evento con la aparente intención de atacarlo con un arma blanca.

Tras el intento frustrado, la agresora intentó huir, pero fue interceptada y detenida por un policía de civil dentro de un supermercado cercano. Imágenes registradas por asistentes muestran a la mujer en estado de alteración mientras pedía que no la filmen al ser arrestada; además, las autoridades hallaron y secuestraron un cuchillo de alrededor de 20 centímetros.

La sospechosa fue trasladada a la Comisaría 7.ª de El Palomar, en Tres de Febrero, y quedó imputada en la causa. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, pese a la gravedad del hecho y al secuestro del arma, la mujer habría recuperado la libertad en etapas posteriores del trámite judicial, aunque la investigación continúa en curso.