En la noche de este lunes, el comisario Gabriel Heredia, jefe de la División Robos y Hurtos, brindó detalles de un procedimiento que culminó con el secuestro de cocaína y tres detenidos tras una breve persecución. “Durante recorridos preventivos en la zona de Manantial Sur, cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una camioneta y, al notar la presencia policial, emprendieron la huida”, detalló Heredia. La fuga de los sospechosos motivó un seguimiento a distancia que se extendió por varias cuadras.

“En el interior del barrio San Felipe, estas personas fueron interceptadas y reducidas; luego se procedió a la requisa del interior del vehículo, donde surgió el hallazgo de una sustancia blanquecina compactada tipo ladrillo”, precisó. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, se solicitó una prueba de campo a la Dirección Drogas Peligrosas Capital cuyo resultado confirmó que se trata de cocaína.

En consecuencia, el Juzgado Federal N.º 2 dispuso la detención e incomunicación de dos mujeres y un hombre, así como el secuestro del ladrillo de cocaína con un peso de 500 gramos, un automóvil y los teléfonos celulares de los aprehendidos. Heredia mencionó, además, que una mujer quedó detenida por atentado y resistencia a la autoridad y confirmó que se encuentran a la espera de la planilla de antecedentes de estas cuatro personas.