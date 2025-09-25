Triple crimen: quiénes son los cuatro detenidos y cuál es la principal hipótesis de la Justicia

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela avanza con la detención de cuatro personas que ya se encuentran a disposición de la Justicia. Se trata de dos parejas —una de nacionalidad argentina y otra peruana— imputadas por el delito de homicidio agravado.

La primera detención se concretó en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos: allí, la Policía sorprendió a un hombre y a una mujer argentinos mientras intentaban limpiar la escena del crimen. Horas después, una pareja de ciudadanos peruanos, presuntos propietarios del inmueble, fue detenida en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Una de las líneas de investigación vincula al hombre detenido con la Villa 1-11-14, aunque esta conexión aún está bajo análisis. Por el momento, la hipótesis más sólida de los investigadores es que los cuatro detenidos actuaron como encubridores del hecho.

Trascendió que uno de los imputados habría brindado detalles relevantes sobre lo ocurrido, aunque esa declaración todavía es evaluada por la Justicia, que también sospecha que podría haber más personas involucradas en el crimen.

En medio del fuerte impacto que causó el caso, los cuatro acusados serán indagados este jueves por la mañana en la sede judicial de Laferrere.

Quiénes son los detenidos

Miguel Ángel Villanueva Silva, 25 años

Magalí Celeste González Guerrero, 28 años

Daniela Lara Ibarra, 19 años

Maximiliano Andrés Parra, 18 años

El caso: el asesinato de tres jóvenes

Este miércoles, tras un intenso trabajo de investigación, la Policía confirmó el hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas, enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

El triple hallazgo se produjo por la mañana, luego de que los investigadores rastrearan el recorrido de una camioneta blanca en la que las víctimas fueron vistas por última vez el viernes por la noche, en el oeste del conurbano bonaerense.

Esa pista condujo a un operativo en una casa ubicada en el cruce de las calles Chañar y Río Jáchal, en Florencio Varela. Allí se encontró una mancha de sangre y fueron detenidos un hombre y una mujer, que presuntamente estaban encargados de limpiar la escena del crimen.

Posteriormente, una serie de allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol derivó en un nuevo procedimiento en otra vivienda de la zona, donde finalmente se encontraron los cuerpos de las tres víctimas.