En las últimas horas se confirmó que el abogado Fernando Burlando asumirá la representación de la familia de Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20), dos de las jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela. La noticia se conoció en paralelo con la investigación en curso, que por ahora tiene seis detenidos vinculados al hecho y mantiene a dos presuntos cabecillas prófugos.

Fuentes judiciales indicaron que el martes pasado se realizó un procedimiento en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos; allí se detuvo a cuatro personas, entre ellas la propietaria de la casa en la esquina de Jáchal y Chañar y quien habría colaborado en la limpieza de la escena. Según el expediente, los arrestos responden a pruebas e indicios recabados en el lugar y en peritajes preliminares.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena
Entre los prófugos figura Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un joven de 20 años señalado como presunto líder de una banda narco implicada en el triple crimen; su supuesto segundo, Matías Ozorio, también permanece sin ser localizado. A pesar de esas imputaciones, integrantes de las familias cuestionaron la atribución de la autoría intelectual.

En diálogo con LN+, Antonio, familiar de una de las víctimas, confirmó la contratación de Burlando y pidió cautela: “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”. Además, cuestionó el señalamiento de la presunta cúpula: “Están poniendo a un pibe que capaz no sabe manejar el arma. No vengan a vendernos pescado por liebre. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. Las autoridades continúan la búsqueda de los prófugos y la recolección de pruebas para avanzar en la causa.