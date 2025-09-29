En las últimas horas se confirmó que el abogado Fernando Burlando asumirá la representación de la familia de Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20), dos de las jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela. La noticia se conoció en paralelo con la investigación en curso, que por ahora tiene seis detenidos vinculados al hecho y mantiene a dos presuntos cabecillas prófugos.

Fuentes judiciales indicaron que el martes pasado se realizó un procedimiento en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos; allí se detuvo a cuatro personas, entre ellas la propietaria de la casa en la esquina de Jáchal y Chañar y quien habría colaborado en la limpieza de la escena. Según el expediente, los arrestos responden a pruebas e indicios recabados en el lugar y en peritajes preliminares.

Entre los prófugos figura Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un joven de 20 años señalado como presunto líder de una banda narco implicada en el triple crimen; su supuesto segundo, Matías Ozorio, también permanece sin ser localizado. A pesar de esas imputaciones, integrantes de las familias cuestionaron la atribución de la autoría intelectual.

En diálogo con LN+, Antonio, familiar de una de las víctimas, confirmó la contratación de Burlando y pidió cautela: “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”. Además, cuestionó el señalamiento de la presunta cúpula: “Están poniendo a un pibe que capaz no sabe manejar el arma. No vengan a vendernos pescado por liebre. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. Las autoridades continúan la búsqueda de los prófugos y la recolección de pruebas para avanzar en la causa.