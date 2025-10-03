Matías Ozorio, señalado como coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, del triple femicidio que conmovió a Florencio Varela, regresó ayer a la Argentina y se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Ozorio fue expulsado desde Perú tras ser detenido en Lima luego de que Interpol emitiera una alerta de captura internacional; aterrizó en el aeropuerto de El Palomar en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina cerca de la medianoche.

La llegada estuvo custodiada por agentes de Interpol, la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Tras su arribo, Ozorio permaneció en sede judicial donde se le ofreció prestar declaración, pero optó por no hacerlo ante el fiscal; se dispuso su traslado a un penal de máxima seguridad mientras continúa el proceso de investigación y se aguardan los pasos legales siguientes.

Autoridades y fuerzas de seguridad mantienen el secreto sobre detalles operativos de la captura y el traslado, aunque fuentes oficiales confirmaron la coordinación internacional con Perú. La pesquisa busca esclarecer la participación de los detenidos en la muerte de Lara, Morena y Brenda y reunir pruebas que permitan reconstruir los hechos y determinar responsabilidades penales.