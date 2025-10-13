Manuel David Valverde Rodríguez, ciudadano peruano con orden de captura nacional e internacional por su presunta vinculación con el triple femicidio narco de Florencio Varela, difundió un video en el que niega cualquier relación con los hechos y afirma que el día del crimen se encontraba en Trujillo, Perú, aquejado de un problema de salud. El material comenzó a circular en redes sociales y medios digitales en las últimas horas, mientras la Justicia argentina mantiene activa la orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza.

La orden se dictó luego de que una testigo ubicara a Valverde Rodríguez en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. En el video, el hombre se dirige a la prensa y sostiene: “Esto es para desmentir lo que aduce la prensa de Buenos Aires, Argentina, que dice que uno es un narcotraficante, un delincuente. Yo acá tengo los medios probatorios”.

Durante su declaración mostró documentos que, según dijo, acreditan su presencia en Perú: un certificado laboral que indica que trabajó en una empresa de construcción en Cusco entre el 27 de febrero y el 4 de agosto, boletas y un certificado médico. Afirmó además que el 18 de septiembre se encontraba en Trujillo realizando un control ocular y que el 19 de septiembre —día en que fueron secuestradas las víctimas— estaba comprando en la avenida Perú, y que existen videos y comprobantes que lo prueban: “Tengo boletas, tengo videos, medios probatorios con los cuales puedo desmentir eso”.

Valverde Rodríguez aseguró que nunca participó en actividades delictivas y pidió que su testimonio y la documentación presentada sean valorados por las autoridades argentinas para “contribuir con la investigación” y limpiar su nombre. Mientras la causa continúa su curso, la orden de captura internacional permanece vigente y la pesquisa seguirá buscando elementos que confirmen o descarten las distintas versiones.