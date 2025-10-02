Un grupo de aproximadamente diez efectivos viaja este jueves a Perú para concretar la extradición de Matías Ozorio, señalado como mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Ambos fueron detenidos recientemente en Lima, acusados de integrar la organización responsable del triple crimen de Florencio Varela.

Según informaron, el operativo de traslado se pondrá en marcha a las 11:00, con un vuelo de la Fuerza Aérea que partirá desde El Palomar. A bordo viajarán agentes de la Interpol de la Policía Federal, efectivos de la Policía Bonaerense y médicos.

“El vuelo hará una escala para reabastecimiento de combustible en la provincia de Salta y se estima una duración total de aproximadamente cinco horas”, precisaron fuentes del operativo.

La llegada de Ozorio está prevista entre las 22:00 y las 23:00 de este jueves en el Aeropuerto El Palomar.

La detención de Ozorio y de “Pequeño J” fue resultado de un trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad federales, provinciales y autoridades peruanas, que realizaron un seguimiento coordinado de los sospechosos. Ambos están acusados de ser los responsables de los homicidios de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Si llega hoy, mañana le tomaré indagatoria como coautor”, confirmó el fiscal de la causa, Adrián Arribas.

Sobre el secreto de sumario, que vencía este jueves, Arribas aclaró: “No se va a levantar pese a las 48 horas ya transcurridas”.

Consultado sobre el avance de la investigación, el fiscal agregó: “El móvil se está investigando; por ahora no se cambiará la carátula de homicidio”.

Por último, ante la prensa fue contundente: “No tengo miedo” y remarcó que se trata de “un hecho aberrante”.